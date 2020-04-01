Появилось видео вылета в США российского самолета с медпомощью

Ранее об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп

В среду российский военно-транспортный самолет взял курс на США. Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, передает "Газета.Ru".

Борт доставит в Соединенные Штаты помощь для борьбы с коронавирусом. Это средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, нехватка которого сейчас ощущается в США.

О помощи несколько дней назад договорились Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора. Американский президент выразил признательность нашей стране за содействие в сложной ситуации.

Сейчас США являются одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государств. И по количеству зараженных находятся на первом месте в мире.

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