В Сирии возобновили поставку продуктов по освобожденной трассе

Поставка продуктов в пострадавшие провинции Сирии налажена

В пострадавшие от боевых действий сирийские провинции налажена поставка продуктов и гуманитарной помощи. Это стало возможным после перехода стратегической трассы М5 Дамаск-Алеппо под контроль правительственной армии. "Зеленый коридор" открыт для грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. В провинции Хама запущено производство медицинского оборудования и два крупных хлебозавода.

Подробности – в репортаже Тимура Абдуллаева

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