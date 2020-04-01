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Как будут определять наказание за фейки о коронавирусе

08:44
  • среда
  • 01 апреля 2020

Принятый пакет "антивирусных" законов подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему меру об ответственности за нарушение санитарных норм утвердили только сейчас? И по каким критериям будут определять, насколько общественно опасным был фейк, распространенный в интернете или СМИ?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. Смотрите их беседу в программе "25-й час".

"Очевидно, что после принятия нового  закона СМИ будут очень внимательно относиться к информации относительно распространения вирусной инфекции. Неподтвержденные факты не будут муссироваться. Сейчас такие быстрые меры необходимы", - рассказала она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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