Как будут определять наказание за фейки о коронавирусе

Принятый пакет "антивирусных" законов подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему меру об ответственности за нарушение санитарных норм утвердили только сейчас? И по каким критериям будут определять, насколько общественно опасным был фейк, распространенный в интернете или СМИ?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. Смотрите их беседу в программе "25-й час".

"Очевидно, что после принятия нового закона СМИ будут очень внимательно относиться к информации относительно распространения вирусной инфекции. Неподтвержденные факты не будут муссироваться. Сейчас такие быстрые меры необходимы", - рассказала она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"