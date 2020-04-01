Пандемия фейков: войска в городах и антисептик на наши головы

Народ устал от информационного мусора

Пострадал от коронавируса по собственной инициативе. Житель Кургана решил блеснуть в местной группе соцсети сенсационной новостью, разоблачив официальную статистику по количеству заболевших коронавирусом.

Эти вбросы гуляют по соцсетям и в виде рассылок наряду со спасительными рецептами как уберечься от пандемии. Любители сплетен бурно все это обсуждают и распространяют, естественно, из лучших побуждений. Откровенные фейки, сеющие панику, приносят людям славу. 30-летнего жителя Кургана суд приговорил к штрафу 30 тысяч рублей за распространение недостоверной информации, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по региону.

Управление МВД по Новокузнецку публикует видео разъяснительной беседы с жительницей города, которая зачем-то рассказывала всем о том, что в городе от коронавируса скончался молодой человек. Откуда взяла? Да слышала!

Да граждане извинят, только заплатить этой даме за длинный язык вполне возможно придется 100 тысяч рублей. До некоторых действительно доходит, только когда бьют рублем.

И эти бесконечные сообщения – от каких-то родственников из секретных лабораторий, из закрытых больниц, из полиции и неведомых министерств. Фантазия производителей фейков, похоже, иссякает. И уже по третьему кругу запускают сообщения о распылении с вертолетов дезинфицирующих средства. Минздрав Оренбургской области терпеливо этот фейк опровергает. Да и в соцсетях уже устали от этого информационного мусора.

Ответственности и здравого смысла всем пользователям соцсетей. В действительности все не так как на самом деле.

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