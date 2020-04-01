Пять пациентов с коронавирусом скончались в Москве

У них были сопутствующие заболевания

Оперативный штаб по ситуации с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в столице умерли пять человек в возрасте от 61 до 74 лет. У них диагностировали пневмонию и коронавирус.

Четверо из умерших находились на искусственной вентиляции легких, говорится в Telegram-канале штаба. Состояние пациентов осложняли кардиосклероз, гипертоническая болезнь и хроническая обструктивная болезнь легких.

Кроме того, у трех человек был сахарный диабет, а одна пациентка страдала от онкологии.

По последним данным, более 859 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом. Свыше 42 тысяч скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"