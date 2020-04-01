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Пять пациентов с коронавирусом скончались в Москве

08:12
  • среда
  • 01 апреля 2020

У них были сопутствующие заболевания

Оперативный штаб по ситуации с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в столице умерли пять человек в возрасте от 61 до 74 лет. У них диагностировали пневмонию и коронавирус. 
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Четверо из умерших находились на искусственной вентиляции легких, говорится в Telegram-канале штаба. Состояние пациентов осложняли кардиосклероз, гипертоническая болезнь и хроническая обструктивная болезнь легких. 

Кроме того, у трех человек был сахарный диабет, а одна пациентка страдала от онкологии. 

По последним данным, более 859 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом. Свыше 42 тысяч скончались. 

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