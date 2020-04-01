Найден способ уничтожить коронавирус

Метод разработали российские ученые

Российские ученые создали жидкость, смертельную для бактерий, грибков и вирусов. При этом, в отличие от хлорки и спиртовых растворов, она совершенно безопасна для человека – и дешева в производстве. Жидкость можно использовать для обработки поверхностей и медицинских масок, и даже распылять в воздухе.

Авторы разработки - российские ученые из Сколково. Они создали установку, которая преобразует обычную воду в смертельную для микроорганизмов субстанцию. В такой жидкости разрушаются белки — после высыхания на обработанной поверхности ничего не остается. Воду назвали "Магнарил".

Созданная учеными установка производит холодную плазму — газ из заряженных и незаряженных частиц - который поступает в обычную воду и придает ей особые свойства. В результате такой обработки атомы теряют часть электронов и в итоге не могут соединиться в молекулу H2O. Получившиеся активные частицы, как объясняют разработчики, повреждают и клеточные мембраны патогенной микрофлоры, и оболочки вирусов.

Как утверждают исследователи, "Магнарил" можно применять для дезинфекции различных предметов и даже воздуха. Жидкость в закрытой емкости может храниться очень долго. Однако сразу после распыления активные вещества вступают в реакцию с биологическими объектами, распадаются, и "Магнарил" становится обычной водой. В ближайшее время ученые проверят, как действует жидкость на конкретный возбудитель COVID-2019, пишут "Известия".

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