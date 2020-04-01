Россиян призвали не перебарщивать с первоапрельскими шутками о коронавирусе

Нельзя путать шутки с фейками

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин посоветовал россиянам, которые 1 апреля обмениваются шутками по поводу коронавируса, не терять чувства меры.

Дмитрий Вяткин сказал, что в интернете ходит много шуток и забавных картинок о коронавирусе и самоизоляции. 1 апреля их, скорее всего, станет еще больше. Депутат не видит в этом ничего плохого, ведь юмор помогает пережить непростые времена. Однако не стоит путать шутки с фейками. Недопустимо распространять ложные сведения под видом достоверной информации, подчеркнул парламентарий.

"Мы же все эти картинки воспринимаем как шутки. Но когда те, кто распространял заведомо ложную информацию, говорят, что пошутили... Нет, ребята, если эта информация распространяется под видом достоверной, если идет подача под видом официальных сообщений, со ссылкой на некий источник, когда зачастую сознательно вбрасывается информация, чтобы посеять панику - это уже не шутки, это уже серьезно, и это будет подпадать под действие закона", - цитирует Вяткина РИА Новости.

Накануне Госдума приняла поправку в Кодекс об административных правонарушениях, которая позволяет штрафовать распространителей фейковых новостей об обстоятельствах, угрожающих жизни россиян. Речь идет в том числе о новостях, касающихся пандемии коронавируса.

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