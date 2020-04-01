Ситуация с коронавирусом на утро 1 апреля

Количество зараженных превысило 860 тысяч, скончались 42 тысячи человек

Накануне в Москве закрылись все букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. До особого распоряжения. Как пояснил Сергей Собянин, у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим. Городские власти также приняли решение освободить собственников жилья от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

Оперативный штаб опубликовал данные по числу заразившихся за сутки. По данным на утром 1 апреля, в городе зафиксировано 387 новых случаев. Всего уже 1613. Умерли 16 пациентов.

В целом по России выявлено 500 новых случаев. Таким образом, число заболевших составляет 2337. Жертвами коронавируса стали 25 человек.

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке 860 тысяч человек. Больше одной пятой от их общего количества выявлено в США. Из них четыре тысячи человек скончались. Таким образом, Штаты уже опередили по летальности Китай. До сих пор власти не шли на строжайшие ограничительные меры. Теперь же Нью-Йорке не осталось свободных мест в моргах, тела складывают в рефрижераторы.

На втором месте в мире остаётся Италия - свыше ста тысяч заражённых и наибольшая летальность. Российское посольство в Риме приспустило государственный флаг в знак солидарности с итальянским народом и присоединилось к акции в память о жертвах эпидемии.

Рекордное количество смертей за прошедшие сутки зафиксировано в Испании - около 900 человек. В королевстве запрещены погребальные церемонии, проститься с усопшими имеют право не больше трех человек одновременно.

В Германии напротив - практически самая низкая смертность в Европе - менее 1%. В стране действуют жесткие ограничения и и немцы их строго соблюдают. Штрафы доходят до десятков тысяч евро. Однако в больницах более половины мест в реанимационных отделениях у них пустуют. И немецкие врачи даже принимают тяжёлых пациентов из соседних стран.



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