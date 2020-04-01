Более тысячи граждан России вывезены из Индии

Около 6 тысяч все еще не могут вернуться на родину

Очередной вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Индии. На борту лайнера – более 400 россиян, которые не могли выехать из страны после того, как Нью-Дели отменил авиасообщение с другими странами. Всего с 22 марта удалось отправить на родину более тысячи граждан России, сообщил российский посол в Индии Николай Кудашев.

"В Москву вылетел очередной вывозной рейс "Аэрофлота", на борту которого находятся 406 пассажиров. Это второй рейс данной авиакомпании из Дели. Первый состоялся 25 марта. В то же время из Гоа двумя рейсами ГТК "Россия" вывезено 259 пассажиров", - заявил дипломат.

Кудашев передал слова благодарности сотрудникам авиакомпаний и индийским партнерам за содействие в организации этих рейсов и поддержку россиян, оказавшихся в непростом положении. В то же время, отметил глава дипмиссии, в Индии остаются почти 6 тысяч россиян, из них более 4 тысяч - в штате Гоа. Многие не имеют средств на покупку новых билетов. Посольство делает все возможное для решения этой проблемы, заверил дипломат.

Из-за пандемии коронавируса в Индии введен режим изоляции до 14 апреля. Жителей страны призвали не выходить на улицы без веских причин. Ограничена работа общественного транспорта, такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами, передает РИА Новости.

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