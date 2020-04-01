Индексация пенсий и карантин: как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Коронавирус внес коррективы в жизнь граждан

Ряд изменений ждут россиян в апреле. Со среды будут проиндексированы социальные пенсии. Выплаты вырастут на 6,1 процента. Изменения коснутся более 3 миллионов человек. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, в апреле увеличатся пенсии у ветеранов Великой Отечественной войны и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1 апреля по поручению президента выплата по больничным листам составит не ниже одного минимального размера оплаты труда.

С 1 апреля стартует традиционный весенний призыв в Вооруженные силы. Служить в этом году отправятся 135 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

В связи с пандемией всех призывников будут тестировать на наличие коронавируса, а после прибытия в часть они проведут на карантине две недели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"