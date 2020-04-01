ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Гидрометцентре оценили вероятность температурных аномалий в апреле

09:16
  • среда
  • 01 апреля 2020

Роман Вильфанд дал прогноз

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в апреле почти на всей территории России прогнозируется температурный фон около или выше нормы. 
Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла

"Холодным апрель не ожидается нигде, температура ниже нормы не ожидается нигде", - заявил Вильфанд. 

По его словам, температура около нормы ожидается в южной половине европейской территории России, а также в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области. 

Теплее обычного будет в северной половине европейской России, а также в Поволжье, Уральском федеральном округе, Западной Сибири, Средней Сибири, Приморье и на Чукотке. 

Роман Вильфанд отметил, что в апреле не ожидается таких сильных температурных аномалий, какие наблюдались в предыдущие месяцы. В марте, например, порой было на 6-8 градусов теплее нормы. 

Синоптик также сказал РИА Новости, что дефицит осадков в апреле вероятен в Забайкальском крае и Бурятии, а еще на юге Иркутской области. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Весна в Москве
Весна в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.