В Гидрометцентре оценили вероятность температурных аномалий в апреле

Роман Вильфанд дал прогноз

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в апреле почти на всей территории России прогнозируется температурный фон около или выше нормы.

"Холодным апрель не ожидается нигде, температура ниже нормы не ожидается нигде", - заявил Вильфанд.

По его словам, температура около нормы ожидается в южной половине европейской территории России, а также в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области.

Теплее обычного будет в северной половине европейской России, а также в Поволжье, Уральском федеральном округе, Западной Сибири, Средней Сибири, Приморье и на Чукотке.

Роман Вильфанд отметил, что в апреле не ожидается таких сильных температурных аномалий, какие наблюдались в предыдущие месяцы. В марте, например, порой было на 6-8 градусов теплее нормы.

Синоптик также сказал РИА Новости, что дефицит осадков в апреле вероятен в Забайкальском крае и Бурятии, а еще на юге Иркутской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"