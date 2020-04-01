В Гидрометцентре оценили вероятность температурных аномалий в апреле

Роман Вильфанд дал прогноз
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в апреле почти на всей территории России прогнозируется температурный фон около или выше нормы.
"Холодным апрель не ожидается нигде, температура ниже нормы не ожидается нигде", - заявил Вильфанд.
По его словам, температура около нормы ожидается в южной половине европейской территории России, а также в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области.
Теплее обычного будет в северной половине европейской России, а также в Поволжье, Уральском федеральном округе, Западной Сибири, Средней Сибири, Приморье и на Чукотке.
Роман Вильфанд отметил, что в апреле не ожидается таких сильных температурных аномалий, какие наблюдались в предыдущие месяцы. В марте, например, порой было на 6-8 градусов теплее нормы.
Синоптик также сказал РИА Новости, что дефицит осадков в апреле вероятен в Забайкальском крае и Бурятии, а еще на юге Иркутской области.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"