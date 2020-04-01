Названы сроки ослабления режима самоизоляции

Прогноз дали в Роспотребнадзоре

Ослабления режима самоизоляции в России можно ожидать после того, как будет зафиксирован стабильный спад числа заболевших. В Роспотребнадзоре объяснили, какие факторы влияют на этот показатель.

По словам советника по научной работе директора ЦНИИ эпидемиологии, академика Виктора Малеева, прирост количества новых случаев в России зависит, во-первых, от числа людей, возвращающихся в страну из-за рубежа. Второй фактор – граждане, не соблюдающие режим карантина.

"Раньше было только 10% тех, которые заражались внутри страны, а теперь их до 25%. Это говорит о том, что не все соблюдают этот режим", - отметил эксперт.

По данным Малеева, в России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев приходится на Москву - 1613. Умерли 17 человек.

Академик пояснил: самоизоляция необходима, пока количество заболевших нарастает. После того, как будет зафиксирован спад числа новых инфицированных, нужно подождать два-три дня. Это необходимо, чтобы убедиться в стабильности такой тенденции. Только после этого режим можно ослабить, приводит комментарий эксперта ТАСС.

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