Россиян обязали держать дистанцию друг от друга не менее метра

Исключение сделано для поездок в метро

Все граждане России из-за угрозы распространения коронавируса должны соблюдать дистанцию между друг другом не менее 1 метра. Такое поручение дал Роспотребнадзор. Исключение сделано только для поездок на такси.

Соблюдать дистанцию необходимо в любых общественных местах и в общественном транспорте, говорится в документе.

Кроме того, все прибывающие в страну граждане должны быть изолированы на 14 дней с момента прибытия. Прилетающие в аэропорты Москвы и жители столицы могут находиться в домашних условиях, а жители других регионов должны быть помещены для наблюдения в медучреждение. Пассажирам с симптомами ОРВИ требуется сделать тест на коронавирус.

По данным на 31 марта в России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев приходится на Москву - 1613. Умерли 17 человек.

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