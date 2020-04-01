В Москве создано мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина

Оно предназначено для людей с COVID-19

В Москве создают мобильное приложение, с помощью которого можно будет установить местонахождение пациента с коронавирусом. Его планируется использовать только в отношении тех граждан, которые лечатся на дому и добровольно соблюдают карантин.

"Ведется разработка и внутреннее тестирование мобильного приложения "Социальный мониторинг", которое необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция и которые проходят лечение на дому. Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса", - рассказал ТАСС Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий Москвы.

По его словам, граждане, которые захотят воспользоваться приложением, должны будут подписать документ о добровольном информированном согласии. После этого им либо выдадут техническое средство, либо предоставят закрытую ссылку на приложение.

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