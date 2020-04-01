Социальная дистанция: как выглядят российские города в период карантина

Ограничительные меры действуют уже в большинстве регионов России

Роспотребнадзор призвал граждан соблюдать дистанцию в общественных местах не менее одного метра. Кроме того, все, кто вернулся из-за рубежа, обязаны провести 2 недели на карантине. Сегодня режим обязательной самоизоляции введён ещё в ряде субъектов.

В Красноярске одним из первых в стране был введен карантин. Патрули полиции работают круглосуточно. Результат налицо - улицы и днем, и ночью пустынны. Но тем, кто все-таки рискнул выйти из дома, приходится напоминать о мерах безопасности. Иногда довольно жестко.

С сегодняшнего дня уже все регионы Сибири ввели режим самоизоляции, передает "ТВ Центр". Последней стала Омская область. Особое внимание везде к тем, кто побывал за границей. С 1 апреля Роспотребнадзор предписал губернаторам всех регионов обеспечить 14-дневный карантин и медицинское наблюдение возвращающимся из-за рубежа. Люди пожилого возраста на самоизоляции уже больше недели. В Кузбассе те, кому за 60, решили не сидеть дома без дела. Они называют себя "серебряными волонтерами" и шьют медицинские маски.

Производством этого ходового сейчас товара занялись сейчас добровольцы по всей стране. От Читинской области до Ингушетии, где за швейные машинки сели и студенты, и преподаватели Северо-кавказского топливно-энергетического колледжа.

Помочь медикам, прежде всего, соблюдением режима самоизоляции призывают руководители регионов. Но некоторые граждане пока трактуют утвержденный список уважительных причин более расширенно.

В Рязанской области, где выявлен четвертый случай коронавируса - один из них - за последние сутки, жители населенных пунктов уже привыкли соблюдать социальную дистанцию в очередях, которые сейчас наблюдаются в основном в аптеках.

Непростая ситуация в Санкт-Петербурге. Город идет следом после Москвы по распространению коронавируса - 98 заболевших. Северная столица уже несколько дней на всеобщем карантине. Из-за падения пассажиропотока власти северной столицы приняли решение закрыть с сегодняшнего дня девять станций метро, еще на нескольких работать будет только один вестибюль. Закрылась в среду и станция "Девяткино", расположенная на территории Мурино. Город сейчас закрыт. На въездах - патрули полиции. Перемещение разрешено только местным жителям по уважительной причине.

Ограничено движение транзитного транспорта и в городе Волхов Ленинградской области. Городские автобусы там теперь будут ходить один раз в 45 минут, а междугородние - только утром и вечером, чтобы жители могли добраться на работу и домой.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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