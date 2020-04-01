Всеобщая самоизоляция: на въезде в Севастополь установили пункты контроля

Они будут работать минимум до конца этой недели

Режим всеобщей самоизоляции с 1 апреля действует в Севастополе. В городе пять официально подтверждённых случаев заражения. Ещё 16 больных - в республике Крым. Там прекращается автобусное сообщение с соседними регионами до 14 апреля. В связи с пожароопасной обстановкой временно запрещено и посещение лесов.

На пунктах пропуска перед Севастополем теперь у каждого проверяют температуру и спрашивают о самочувствии. Водителей и пассажиров просят заполнить анкету. Среди вопросов: цель визита, причина нарушения режима самоизоляции, адрес проживания в Севастополе и контактный телефон. Спрашивают и о пребывании за границей за последние 20 дней и предупреждают об ответственности. 15 суток за ложную информацию и уголовное наказание при заражении другого человека.

Блокпосты будут работать как минимум до конца этой недели. Данные о нарушении режима самоизоляции власти города обещают передавать в правоохранительные органы по месту жительства, передает "ТВ Центр".

"Эта неделя сделана карантинной, для того, чтобы люди находились дома. В Крым и Севастополь пребывает большое количество наших сограждан – из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России. Они нарушают режим самоизоляции – должны в это время быть дома", - пояснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Количество авиарейсов сокращается вдвое. Автобусное сообщение с Краснодарским краем прекращено. Общественный транспорт теперь будет ходить только утром и вечером. На улицах передвижные комплексы призывают не выходить из дома.

Отменены все массовые мероприятия. Гостиницы не бронируют номера и не принимают новых посетителей. Оставшиеся туристы сейчас вынуждены не покидать отели. Заведения общественного питания работают только в режиме доставки. Закрыты все учреждения культуры и развлекательные центры.

В связи с карантином и пожароопасной обстановкой в Крыму ввели ограничение на посещение и въезд в леса. На патрулирование вышли 88 представителей лесной охраны. Власти еще раз напоминают – неделя не выходная, а нерабочая. Карантин нужен, чтобы остановить темпы развития пандемии.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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