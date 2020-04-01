В мире коронавирусом заразились уже 850 тысяч человек

Как в мире борются с болезнью

Число инфицированных коронавирусом в мире на сегодняшний день превысило 850 тысяч человек. Главными очагами остаются США и Италия. Помощь обеим странам в борьбе с эпидемией уже оказывает Россия. В Соединённые Штаты доставлена партия медицинского оборудования. А на Апеннинах наши специалисты оборудуют госпиталь в городе Бергамо.

Итальянский Бергамо сейчас закрыт не только для туристов, но и для местных жителей. Выходить из дома - уже серьёзный риск заболеть. Провинция Ломбардия по-прежнему в эпицентре борьбы с коронавирусом. Апеннины с каждым днём бьют всё новые антирекорды. По количеству умерших давно перегнали Китай. Теперь главное постараться остановить распространение инфекции. Постоянная дезинфекция тут реально может помочь спасти жизни. В оснащении полевых госпиталей итальянским медикам помогают российские коллеги, передает "ТВ Центр".

"Здесь будут работать и российские, и итальянские медики. Это отличная возможность сотрудничать всем вместе и бок о бок сражаться с той страшной ситуацией - с той эпидемией, которую мы все сейчас переживаем. Я очень рад, что Россия прислала нам помощь для борьбы с этим вирусом", - рассказал главный врач полевого госпиталя Валотти Коливьеро.

Похожая ситуация по всей Европе. Люди - на обязательной самоизоляции. Карантинные правила ужесточают каждый день. Мера не жесткая - единственно верная. И необходимая, чтобы не заболеть. Пустынные улицы Старого Света - пейзаж необычный. Словно кадры из фильма.

В Австрии ужесточили меры. Теперь в магазин можно ходить только по одному. При выходе выдаются маски. Неутешительные новости приходят и из-за океана. В Соединённых Штатах число умерших пациентов перевалило за три тысячи. Лидирует Америка и по количеству заражённых. В больницах не хватает свободных коек. Средства дезинфекции тоже стремительно заканчиваются. Самолёт российских ВКС с медицинским оборудованием на борту накануне отправился в Штаты.

Впрочем, президент страны не унывает и продолжает искать и положительные моменты в эпидемии коронавируса. По его словам, нынешняя катастрофическая ситуация приучит людей в будущем к полезным бытовым привычкам. А также предлагает американцам брать с него пример. В качестве профилактики глава Белого дома давно отказался от традиционного приветствия за руку в пользу индийского жеста "намасте". Говорит американский лидер и о том, что пик болезни ещё не пройден - впереди тяжёлые времена.

Дональду Трампу вторит и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он уже назвал COVID-19 самым тяжелым кризисом со времен Второй мировой войны.

Мировое сообщество борется с пандемией каждый по-своему. Учитывают и национальный колорит, и народную ментальность. В Индии, как это принято в лучших традициях Болливуда - прогонять вирус решили песнями и танцами. Так население решили поддержать местные полицейские. На горе Маттерхорн - что в Швейцарии - появилась гигантская световая инсталляция - хэштег с надписью "оставайтесь дома". Лучше этого совета пока ничего не придумали. А как показывает положительный пример Поднебесной, сейчас это лучшее лекарство. Китай постепенно приходит в себя. Вслед за провинцией Хубэй к обычной жизни возвращается Пекин. Жители столицы снова вышли на улицы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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