Как пережить самоизоляцию без ссор с близкими

Помощь окажут специалисты центра "Мир Семьи"

Получить моральную поддержку теперь можно не выходя из дома. Авторский центр "Мир Семьи" запустил бесплатную онлайн-группу психологической помощи по профилактике семейного кризиса из-за ситуации с коронавирусом.

Специалисты помогут справиться с тревогой и стрессом, пережить самоизоляцию без ссор с близкими, а также расскажут, как говорить с детьми на сложные темы. Группу ведут психологи и семейные терапевты. Проект получил президентский грант, передает "ТВ Центр".

"Каждый может подключиться со своего смартфона, компьютера, планшета, поучаствовать в группе тематической для того, чтобы чуть легче, с помощью профессионала стал переносить вынужденную изоляцию. И те вопросы, страхи и опасения, которые возникают, можно было обсудить не только с психологом, но и со своими коллегами, друзьями, которые находятся в различных уголках", - рассказала директор авторского центра "Мир Семьи" Ирина Киркора.

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