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Киев закрыл въезд в страну оставшимся за рубежом украинцам

10:00
  • среда
  • 01 апреля 2020

Чартерных рейсов больше не будет

Карантин на Украине ужесточается. Киев больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы, заявил глава МВД Арсен Аваков.
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"МВД не даст больше согласие ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границ Незалежной с 27 марта из-за пандемии коронавируса. Запрет распространяется и на украинских граждан, которые остались. По словам Зеленского, о них позаботятся дипломаты.

Аваков также объявил, что все граждане, уже вернувшиеся в страну, сдадут тест на коронавирус. Если заражения не не выявлено - полиция развезет каждого по домам под обязательство жесткой домашней изоляции и контроля со стороны полиции и врачей. За уклонение от обсервации оштрафуют на 17 тысяч гривен – это около 600 долларов.

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