Собянин перенес открытие летних веранд

Монтировать их разрешено не раньше 1 июня

Власти Москвы приняли решение перенести начало работы летних веранд и кафе на 15 июня. Об этом сообщил на своем сайте Сергей Собянин. Сезон должен был начаться 1 апреля.

Решение связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Монтаж летних веранд разрешен не ранее 1 июня.

Сергей Собянин напомнил, что в связи с режимом повышенной готовности общедоступные рестораны и другие предприятия общественного питания закрыты до 5 апреля. Решение об открытии или продлении ограничений будет приниматься в зависимости от ситуации с коронавирусом.

"Но даже если ситуация позволит, и какие-то рестораны и кафе смогут возобновить работу, увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы точно не стоит", - подчеркнул мэр столицы.

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