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Стало известно о второй беременности помирившейся с мужем Нелли Ермолаевой

10:11
  • среда
  • 01 апреля 2020

Пара смогла сохранить семью

Бывшая участница шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева забеременела после воссоединения с мужем. Об этом сообщила ее подруга Александра Артемова.  
В Сеть слили фото полностью обнаженной Нелли Ермолаевой

В декабре прошлого года Ермолаева объявила, что она разводится с мужем после восьми лет брака. По какой причине, не уточнялось. Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев, которые воспитывают сына Мирона, считались одной из самых крепких пар на проекте "Дом-2". Они производили впечатление идеальной семьи, поэтому новость о разводе стала для многих поклонников полной неожиданностью. 

Некоторые фанаты не поверили, что молодые родители действительно расходятся. Их сомнения подтвердились 31 марта, когда Ермолаева выложила фото, на котором они с мужем и сыном лежат в кровати. "Самоизоляция всей семьей", - написала знаменитость, призвав подписчиков не выходить из дома. 

"Нелли сошлась с мужем, все у них хорошо, ждут пополнения! Так что давайте поздравим ребят", - рассказала starhit.ru Александра Артемова, подруга Ермолаевой. Видимо, супругам удалось помириться и сохранить семью. Сама звезда не подтвердила и не опровергла эту информацию. 

- Теперь понятно, что со своим разводом вы нас "развели", - пишут в соцсети. 

- Как приятно видеть вашу семью в полном составе. 

- Они и не разводились. 

- Вы снова вместе. Ура! 

- Как приятно смотреть на Вас. Вы вместе - это счастье. 

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