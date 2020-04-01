Стало известно о второй беременности помирившейся с мужем Нелли Ермолаевой

Пара смогла сохранить семью

Бывшая участница шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева забеременела после воссоединения с мужем. Об этом сообщила ее подруга Александра Артемова.

В декабре прошлого года Ермолаева объявила, что она разводится с мужем после восьми лет брака. По какой причине, не уточнялось. Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев, которые воспитывают сына Мирона, считались одной из самых крепких пар на проекте "Дом-2". Они производили впечатление идеальной семьи, поэтому новость о разводе стала для многих поклонников полной неожиданностью.

Некоторые фанаты не поверили, что молодые родители действительно расходятся. Их сомнения подтвердились 31 марта, когда Ермолаева выложила фото, на котором они с мужем и сыном лежат в кровати. "Самоизоляция всей семьей", - написала знаменитость, призвав подписчиков не выходить из дома.

"Нелли сошлась с мужем, все у них хорошо, ждут пополнения! Так что давайте поздравим ребят", - рассказала starhit.ru Александра Артемова, подруга Ермолаевой. Видимо, супругам удалось помириться и сохранить семью. Сама звезда не подтвердила и не опровергла эту информацию.

- Теперь понятно, что со своим разводом вы нас "развели", - пишут в соцсети.

- Как приятно видеть вашу семью в полном составе.

- Они и не разводились.

- Вы снова вместе. Ура!

- Как приятно смотреть на Вас. Вы вместе - это счастье.

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