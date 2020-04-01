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В Москве выписались из больницы еще 45 выздоровевших от коронавируса

10:21
  • среда
  • 01 апреля 2020

Всего более сотни вылечившихся

Число вылечившихся от коронавируса в Москве растет. За минувшие сутки из больниц выписались более 40 пациентов, у которых ранее был обнаружен COVID-19, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Ситуация с коронавирусом на утро 1 апреля

"Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается. За прошедшие стуки в Москве еще 45 человек с подтвержденным ранее диагнозом "коронавирус" полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших. Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться", - заявила вице-мэр.

По данным оперативного штаба, в России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, более 1600 из них – в Москве. Скончались 17 пациентов,  121 человек выздоровел.

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