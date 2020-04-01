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"Она говорила по-русски": Лолита о нападении на маму в Киеве

10:56
  • среда
  • 01 апреля 2020

Пенсионерку ударили по затылку

Певица Лолита Милявская рассказала, что на ее маму напали в Киеве из-за того, что она говорила на русском языке. 
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Алле Дмитриевне 77 лет. Она живет в Киеве вместе с внучкой Евой. Летом мама Лолиты предпочитает проводить время в Болгарии. 

"Она шла из школы, вела Еву, средь бела дня. Она говорила по-русски, и сзади раздался удар", - рассказал певица о нападении на маму. Злоумышленник спросил пенсионерку, почему она говорит "на собачьем языке". Инцидент произошел рядом со школой Евы. Очевидцы не сразу оказали пострадавшей женщине помощь.

Когда случилось нападение, певица не уточнила. Поскольку Еве сейчас 20 лет, можно предположить, что  эти события развернулись несколько лет назад.

С тех пор Аллу Дмитриевну сопровождает охранник. Журналист Дмитрий Гордон спросил, почему Лолита не хочет перевести маму и дочь в Москву. По словам артистки, они привыкли жить на Украине, там у них сформировался свой круг общения.

Напомним, что Ева - дочь Лолиты Милявской и Александра Цекало. Артисты жили в браке с 1988 по 2000 год. 

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