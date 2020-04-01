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ГКБ им. Спасокукоцкого начнет принимать пациентов с коронавирусом

10:41
  • среда
  • 01 апреля 2020

Число коек там увеличится до 328

Сергей Собянин осмотрел ход работ по перепрофилированию лечебного корпуса больницы им. С.И. Спасокукоцкого для госпитализации пациентов с коронавирусом. По его словам, развертывание таких стационаров идет максимально возможными темпами. Пациентов с подозрением на инфекцию принимают уже 8 городских больниц.

"Мы создаем не просто места для размещения больных, а полноценные реанимационные койки с кислородом и необходимым диагностическим оборудованием. Принимаются все необходимые меры для защиты медицинского персонала и недопущения распространения инфекции за пределы больничных корпусов", - отметил мэр Москвы.  

Число коек в корпусе больницы им. Спасокукоцкого  увеличится с 225 до 328, появятся 24 реанимационные койки. При необходимости количество коек может быть расширено до 450. Все они будут обеспечены  кислородом. В корпусе будет установлен компьютерный томограф. Это наиболее эффективный метод диагностики пневмонии.

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