ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Крыма объявили о карантине из-за коронавируса

10:55
  • среда
  • 01 апреля 2020

Режим начнет действовать в ночь на 2 апреля

Карантинный режим в Крыму начнет действовать в ночь на 2 апреля. О принятом властями полуострова решении сообщил на ежедневном совещании глава региона Сергей Аксенов.
Начало туристического сезона в Крыму отложили до лета

"С 00:00 2 апреля будет введение карантинных мероприятий. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию. 100% досмотр всего автомобильного транспорта", - сказал Аксенов. По его словам, пункты проверки автотранспорта будут организованы на Крымском мосту, передает ТАСС.

В России за минувшие сутки выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших COVID-19 достигло 2337. 25 пациентов скончались. В мире число инфицированных коронавирусом приближается к отметке 860 тысяч.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вирус в Крыму
Вирус в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.