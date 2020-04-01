Власти Крыма объявили о карантине из-за коронавируса

Режим начнет действовать в ночь на 2 апреля

Карантинный режим в Крыму начнет действовать в ночь на 2 апреля. О принятом властями полуострова решении сообщил на ежедневном совещании глава региона Сергей Аксенов.

"С 00:00 2 апреля будет введение карантинных мероприятий. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию. 100% досмотр всего автомобильного транспорта", - сказал Аксенов. По его словам, пункты проверки автотранспорта будут организованы на Крымском мосту, передает ТАСС.

В России за минувшие сутки выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших COVID-19 достигло 2337. 25 пациентов скончались. В мире число инфицированных коронавирусом приближается к отметке 860 тысяч.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"