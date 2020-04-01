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В России за сутки скончались 7 пациентов с коронавирусом

11:19
  • среда
  • 01 апреля 2020

Выписались из больниц почти 70 человек

За минувшие сутки в России скончались 7 пациентов с коронавирусом.  Общее число жертв COVID-19 в России достигло 24. Количество заразившихся коронавирусом россиян за то же время выросло с 2337 до 2777, сообщили в оперштабе.
За сутки в России подтверждено 440 новых случаев заражения коронавирусом

По данным штаба, новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 35 регионах. Всего же число областей, где выявлены больные COVID-19, возросло с 73 до 75.

В то же время, все больше пациентов выписывается из больниц. За минувшие сутки признаны здоровыми 69 человек. Всего же вылеченных от коронавируса россиян уже 190.

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