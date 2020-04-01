ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз

11:41
  • среда
  • 01 апреля 2020

Он показал фото из клиники

Супруга Лариса подарила Михаилу Полицеймако дочку, которую назвали Марией. 
Курникова и Иглесиас показали трогательные фото из родильной палаты

43-летний артист выложил в Instagram фотографию в медицинском наряде, сделанную в лифте столичной клиники. Он поблагодарил известного акушера-гинеколога Марка Курцера за помощь, которую тот оказал Ларисе. "Я был бы хорошим врачом", - пошутил Полицеймако по поводу своего внешнего вида. 

Друзья, коллеги и поклонники поздравили звезду с пополнением в семье. Актер Гоша Куценко спросил, как они назвали дочку. При этом он предложил свой вариант имени - Эльвира. "Поздно придумывать. Уже Мария Михайловна!" - ответил ему Полицеймако. 

- Мишка, какие вы молодцы, - пишут ему в соцсети. 

- Обнимаю! Передавай привет девчонкам!

- Девочка в семье – это комплимент маме и подарок папе. 

- Пусть растет умной, красивой и талантливой.

- Михаил, спасибо Вам за вашу гражданскую позицию! Сейчас это дорогого стоит!

Напомним, что первая жена Ольга Лысак родила от Полицеймако сына Никиту. Нынешняя супруга подарила ему дочерей Эмилию и Софию. Лариса не афишировала свою третью беременность.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.