Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз

Он показал фото из клиники

Супруга Лариса подарила Михаилу Полицеймако дочку, которую назвали Марией.

43-летний артист выложил в Instagram фотографию в медицинском наряде, сделанную в лифте столичной клиники. Он поблагодарил известного акушера-гинеколога Марка Курцера за помощь, которую тот оказал Ларисе. "Я был бы хорошим врачом", - пошутил Полицеймако по поводу своего внешнего вида.

Друзья, коллеги и поклонники поздравили звезду с пополнением в семье. Актер Гоша Куценко спросил, как они назвали дочку. При этом он предложил свой вариант имени - Эльвира. "Поздно придумывать. Уже Мария Михайловна!" - ответил ему Полицеймако.

- Мишка, какие вы молодцы, - пишут ему в соцсети.

- Обнимаю! Передавай привет девчонкам!

- Девочка в семье – это комплимент маме и подарок папе.

- Пусть растет умной, красивой и талантливой.

- Михаил, спасибо Вам за вашу гражданскую позицию! Сейчас это дорогого стоит!

Напомним, что первая жена Ольга Лысак родила от Полицеймако сына Никиту. Нынешняя супруга подарила ему дочерей Эмилию и Софию. Лариса не афишировала свою третью беременность.

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