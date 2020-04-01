Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей

Число инфицированных выросло на 267

В Москве за минувшие сутки подтверждено 267 новых случаев коронавируса. Всего в городе зафиксировано 1880 случаев.

Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет. Еще 87-и инфицированным – от 46 до 65 лет. Людей старше 65-и среди заболевших – 34. При чем двенадцати из них больше 80 лет.

Кроме того, коронавирус подтвержден у 29 детей.

В целом по России за сутки выявлено 440 новых заболевших. Общее число случаев коронавируса составило 2777. По данным на утро 1 апреля, умерло 24 зараженных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"