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Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей

11:26
  • среда
  • 01 апреля 2020

Число инфицированных выросло на 267

В Москве за минувшие сутки подтверждено 267 новых случаев коронавируса. Всего в городе зафиксировано 1880 случаев.

В России за сутки скончались 7 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждено 440 новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет. Еще 87-и инфицированным – от 46 до 65 лет. Людей старше 65-и среди заболевших – 34. При чем двенадцати из них больше 80 лет.

Кроме того, коронавирус подтвержден у 29 детей.

В целом по России за сутки выявлено 440 новых заболевших. Общее число случаев коронавируса составило 2777. По данным на утро 1 апреля, умерло 24 зараженных.

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