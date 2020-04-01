Мишустин поручил ЗАГСам заняться дистанционной регистрацией браков

Пока работа учреждений приостановлена

Россиянам в период самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом надо дать возможность дистанционно регистрировать браки и другие события. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту заняться организацией такой службы.

"В связи с тем, что работа ЗАГСов приостановлена по определенным форматам, необходимо обеспечить условия, чтобы их услуги можно было получить дистанционно. Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается. Люди женятся и детей рожают, у них должна быть возможность регистрировать эти события", - приводит заявление российского премьера на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом "Интерфакс".

По состоянию на 31 марта в России зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве – 1613 случаев. 121 пациент выписан из больниц.

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