Столетний фронтовик сможет увидеть свою историю в народном архиве "Лица Победы"

Его фотографии в проект передала внучка

100-летний участник Великой Отечественной войны Филимон Черзаров из Екатеринбурга стал героем всенародного исторического депозитария "Лица Победы" в Музее Победы.

Сведения о нем передала его внучка, инспектор Следственного управления СКР по Кировской области подполковник юстиции Татьяна Черзарова. Всего же российские следователи передали в народный архив более 500 историй о своих родственниках. Они были собраны в рамках акции "Поколение победителей".

Филимон Черзаров родился в 1919 году в чувашской деревне Нижарово. В 1939 был призван в Красную Армию. Великую Отечественную встретил старшим сержантом.

В 1941 году во время сражения под Смоленском был контужен и отправлен в госпиталь. После лечения выучился на танкиста и уже младшим лейтенантом был назначен командиром экипажа танка.

За годы войны погибли три боевых экипажа, которыми командовал Черзаров. Сам Филимон Михайлович, будучи тяжело раненым, чудом остался жив. После контузии на Курской дуге снова встал в строй, участвовал в различных боях и дошел до Берлина. После войны продолжил службу в рядах Советской Армии и уволился в запас в звании полковника.

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