Мишустин разъяснил россиянам правила карантина

Заболевшим придется вести журнал

Россияне, которые прибыли из-за рубежа и оказались на карантине из-за коронавируса, обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии. Выполнение гражданином режима самоизоляции будет контролироваться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"С помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине. В случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе, и в МВД", - сказал премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

По данным оперштаба, за последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее зарегистрировано 500 зараженных. Общее число инфицированных в России выросло до 2777.

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