Ракова: около 550 пациентов с коронавирусом лечатся на дому

Режим их лечения продлен до 6 апреля

Около 550 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, действие такого порядка лечения продлено до 6 апреля.

"Большое количество пациентов, у кого был подтвержден коронавирус, переносит болезнь в легкой форме. Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому", - сказала она.

По данным на 1 апреля, в столице подтверждено 1880 случаев заражения коронавирусом. Выписались уже 115 человек. От коронавируса скончались 16 заболевших.

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