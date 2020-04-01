Еще один стационар готовится принять заболевших коронавирусом

Для госпитализации пациентов лечебные корпуса городских больниц оборудуют под стационары

В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 267 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, почти половина заболевших моложе 45 лет. В списках также 29 детей. Всего в столице 1880 инфицированных.

Внимание полицейских – в первую очередь, к людям в возрасте. Это утро в московском метро для многих пассажиров началось с профилактической беседы о необходимости соблюдать режим самоизоляции, передает "ТВ Центр".

Как показывает статистика, большинство людей рекомендации врачей стараются соблюдать. Так, например, в метро пассажиров стало на 87 процентов меньше. Власти напоминают: выйти из дома в Москве и области можно только для того, чтобы доехать до работы, выбросить мусор, погулять с собакой, дойти до ближайшего продуктового магазина или аптеки, а также получить неотложную медицинскую помощь.

В среду Мосгордума рассматривает законопроект об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции. Предполагается, что штраф может составить 4 тысячи рублей. А при повторном нарушении – 5 тысяч. Сегодня же в Москве перенесли начало сезона работы летних веранд и кафе с 1 апреля на 15 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин на своём сайте. Также мэр напомнил, что до пятого апреля предприятия общественного питания могут работать только в режиме доставки или продавать еду на вынос. Всего за сутки в столице зафиксированы 267 новых случаев коронавируса. При этом еще 45 человек, вылечившихся от Covid-19, выписались из московских больниц. Сейчас для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 8 городских стационарах – еще в нескольких идут работы по перепрофилированию.

Этот корпус – самый большой из 9 лечебных на территории больницы имени Спасокукоцкого. Здесь располагались три терапевтических и реанимационное отделения. Неделю назад пациентов и медперсонал перевели в соседние здания. На этажи в режиме нон-стоп заносят стройматериалы - там ведутся работы.

Сергей Собянин поручил ускорить открытие коронавирусного стационара в этом медучреждении и осмотрел ход работ. Рабочие проводят перепланировку помещений. В результате число коек в корпусе увеличится с 225 до 328. А при необходимости и до 450. Все койки будут обеспечены кислородом.

"В соответствии с поручениями президента, здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники и в том числе и частные организации. Работа очень сложная, тяжелая, непростая. Непростая с точки зрения подготовки персонала, его настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики перемещения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее, такая работа проводится практически круглые сутки. Тысячи людей работают на объектах", - отметил Собянин.

В корпусе будет установлен компьютерный томограф – наиболее эффективный инструмент диагностики пневмонии, а также новые аппараты искусственной вентиляции легких. Корпус разделят на "чистые" и "грязные" зоны, откроют отдельный вход для инфекционных пациентов, где их можно сразу изолировать. В новом отделении будут оказывать помощь 87 врачей и 135 медсестер, прошедших специальную подготовку.

Через неделю все ремонтные работы в 7-этажном корпусе завершат. 13 апреля отделение будет готово принять первых пациентов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"