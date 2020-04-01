Участники круглого стола в онлайн-формате обсудили цифровое будущее

Как работать не выходя из дома?

Есть ли цифровое будущее у человечества? Этой теме был посвящен круглый стол в онлайн-формате. Мероприятие организовал Экспертный институт социальных исследований, передает "ТВ Центр".

Спрос на информационные технологии сейчас резко вырос. Участники обсудили, как работать, проводить выборы и заботиться о себе не выходя из дома. Главное - не поддаваться панике и доверять только проверенной информации.

"Наша самоизоляция привела ведь к тому, что опаснее коронавируса стал вирус информационный. Люди, самоизолировавшиеся в 4 стенах, они информацию, особенно если не хотят из государственных СМИ получать, или просто из СМИ, они черпают все из социальных сетей и волосы встают дыбом", - рассказал председатель Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич.

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