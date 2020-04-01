Умер страдавший от онкологии актер Константин Доронин

Недавно он перенес инсульт

Актер и режиссер радиопередач Константин Доронин скончался в Москве на 85-м году жизни.

Два дня назад Доронин отметил день рождения. На днях супруга обнаружила его мертвым.

"Он болел, не так давно пережил инсульт, а потом врачи поставили диагноз "онкология". Вчера (31 марта) мы его похоронили. Он был прекрасным человеком, я тоже с ним проработала 40 лет на радио, - рассказала вдова Доронина kp.ru.

Константин Доронин снялся в таких фильмах, как "Флаги на башнях" и "Год, как жизнь". Он пять лет проработал в Театре на Таганке. Затем Доронин трудился на Всесоюзном радио и на радиостанции "Маяк". В 2000 году артист ушел на пенсию.

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