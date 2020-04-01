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Проект "Музейная Москва онлайн" сформировал пятерку лучших онлайн коллекций

13:12
  • среда
  • 01 апреля 2020

Москвичи смогут осмотреть экспозиции, не нарушая режима самоизоляции

Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры российской столицы подготовили обширную онлайн-программу для москвичей, оказавшихся в самоизоляции из-за коронавируса. Горожане могут побывать на виртуальных экскурсиях, посмотреть выставки, записи концертов и интервью с известными людьми.
Как выглядит Москва после введения режима обязательной самоизоляции

"Проект "Музейная Москва онлайн" запущен в 2017 году. Сейчас он объединяет коллекции 36 городских культурных площадок. Около 40 тысяч экспонатов уже оцифровано и доступно для всех желающих", - приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной в сообщении на официальном сайте столичного градоначальника.

Среди участников проекта - Музей моды, музей-усадьба "Останкино", Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственный музей обороны Москвы, Центральный выставочный зал "Манеж" и Галерея Ильи Глазунова. Название для проекта выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин".

В онлайн-каталогах столичных музеев благодаря интернет-проекту "Музейная Москва онлайн" жители столицы могут увидеть, в частности, книгу о лекарствах XVI века и бусы Марины Цветаевой. На портале удобно искать информацию по ключевым словам — стране, автору, дате и материалу.

А столичный Комитет по туризму вместе с культурными площадками города запустил специальный онлайн-проект #Москвастобой. С его помощью можно ознакомиться с постоянными и временными экспозициями различных музеев онлайн, изучать отдельные картины и узнавать больше об искусстве.

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