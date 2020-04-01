Путин отказался от рукопожатий и перешел на "удаленку"

Президент соблюдает социальную дистанцию

Владимир Путин отказался от рукопожатий из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все сейчас держат социальную дистанцию", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что все члены правительства, посетившие с Владимиром Путиным больницу в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус. Делает это и сам Песков. Главврачу Денису Проценко, у которого накануне обнаружили коронавирус, он пожелал скорейшего выздоровления.

На среду у президента запланировано совещание с членами правительства. Оно посвящено вопросам развития агропромышленного комплекса страны. Пройдет совещание в дистанционном формате. В последние дни Владимир Путин предпочитает работать именно так.

"Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите "двадцатки". Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента", - сказал Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым Владимир Путин встречался на прошлой неделе, обнаружен коронавирус. В Кремле заверили, что со здоровьем президента все в порядке.

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