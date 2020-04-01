Галкина удивил ажиотаж вокруг его шутки о Путине

Он давно занимается политической сатирой

Телеведущего Максима Галкина удивил ажиотаж вокруг его шутки о том, что "Путин - это не фамилия, а должность".

На одном из своих концертов Галкин пошутил, что президенту России с его многолетним опытом работы скучно общаться с иностранными политиками, которые переизбираются каждые четыре года. По словам юмориста, Путин - это уже не просто фамилия, но целая должность.

Недавно российский лидер заявил, что не считает себя царем, поскольку он трудится ежедневно, а не царствует. "Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы", - с улыбкой сказал Владимир Путин о Галкине.

В разговоре с kp.ru юморист признался, что ему приятно, когда его шутки уходят в народ. "Но я совершенно не ожидал такого ажиотажа, потому что я занимаюсь политической сатирой очень давно. И я думаю, что и Владимир Владимирович замечал, что с первого года его президентства я это делаю, как делал и при Борисе Николаевиче. В меру своего понимания, что смешно, и над чем можно смеяться, а над чем нет. Вот и все. А тут заметили..." - сказал Максим Галкин.

Как предположил артист, ажиотаж вокруг его остроты вызван тем, что в России мало кто шутит о политике, а на Украине президентом стал юморист. "Наверное, из-за этих двух факторов про меня вспомнила та часть общества, которая до этого просто была не в курсе, чем я занимаюсь", - отметил Галкин.

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