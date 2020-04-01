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Россияне получили право на кредитные каникулы из-за коронавируса

13:42
  • среда
  • 01 апреля 2020

Закон приняла Госдума

Пострадавшие из-за пандемии коронавируса россияне – как физические лица, так и предприниматели – получают право на кредитные каникулы. Закон, предусматривающий отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по займам приняла Госдума.
Как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

В силу закон вступает со дня его официального опубликования. Его подготовили депутаты совместно с ЦБ и Минфином России, которым 25 марта дал поручение Владимир Путин. Президент в своем обращении по поводу коронавирусной инфекции предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход в текущей ситуации снизился более чем на 30%.

Согласно принятому парламентом закону, физлица и индивидуальные предприниматели, взявшие подобный кредит, смогут до 30 сентября обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. В течение этого времени не допускается начисление штрафов и пени, нельзя требовать досрочного исполнения обязательств заемщиком, а также обращать взыскание на предмет залога или ипотеки, передает РИА Новости.

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