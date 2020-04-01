Теплая погода возвращается в Москву

Впечатление испортит порывистый ветер

Теплая погода возвращается в российскую столицу. Впечатление москвичам слегка испортит порывистый ветер до 17 метров в секунду, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"К концу недели характер погоды изменится, она станет более теплой, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном. Постепенно власть над погодой перейдет к атлантическому циклону, в его теплом секторе будет поступать более теплый и влажный воздух", - приводит слова метеоролога РИА Новости.

В субботу, 4 апреля, еще сохранится облачная погода, не исключены небольшие осадки. Однако температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Ночью в Москве плюс 1-3, днем плюс 6-8.

5 апреля облаков станет меньше, осадков не ожидается. Столбики термометров также покажут до 8 градусов выше нуля. "Неприятным моментом для воскресенья станет сильный северо-западный ветер, порывы которого достигнут 12-17 метров в секунду. Поэтому по ощущению будет так, что воскресный день покажется холоднее, чем субботний", - отметила Позднякова.

Но это ненадолго, успокоила специалист москвичей. Уже м понедельника облаков станет меньше, характер погоды изменится. Дневная температура повысится до плюс 10-ти.

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