"Такого рода заболевание лечится месяц": выяснились подробности о состоянии Лещенко

Артист ждет результаты второго теста на COVID-19

Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал, как долго продлится лечение певца. Народный артист РСФСР находится в больнице в Коммунарке.

"Ничего нового пока нет. Все стабильно. Такого рода пневмония лечится долго. Врачи сказали, такого рода заболевание лечится месяц, а там - в зависимости от течения", - сообщил Гайдель tvzvezda.ru.

Накануне стало известно, что у Лещенко взяли повторный тест на коронавирус. По словам Гайделя, первый анализ показал сомнительный результат. Ранее главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что COVID-19 вызвал у звезды пневмонию.

78-летний Лев Лещенко и его жена Ирина отправились на карантин после возвращения из США и Канады. Однако через 10 дней самочувствие Лещенко ухудшилось. 24 марта он обратился к врачам.

Госпитализация Лещенко вызвала переполох в российском шоу-бизнесе, поскольку недавно народный артист побывал на вечеринке, на которой было много знаменитостей.

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