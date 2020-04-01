"Такого рода заболевание лечится месяц": выяснились подробности о состоянии Лещенко

Артист ждет результаты второго теста на COVID-19
Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал, как долго продлится лечение певца. Народный артист РСФСР находится в больнице в Коммунарке.
"Ничего нового пока нет. Все стабильно. Такого рода пневмония лечится долго. Врачи сказали, такого рода заболевание лечится месяц, а там - в зависимости от течения", - сообщил Гайдель tvzvezda.ru.
Накануне стало известно, что у Лещенко взяли повторный тест на коронавирус. По словам Гайделя, первый анализ показал сомнительный результат. Ранее главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что COVID-19 вызвал у звезды пневмонию.
78-летний Лев Лещенко и его жена Ирина отправились на карантин после возвращения из США и Канады. Однако через 10 дней самочувствие Лещенко ухудшилось. 24 марта он обратился к врачам.
Госпитализация Лещенко вызвала переполох в российском шоу-бизнесе, поскольку недавно народный артист побывал на вечеринке, на которой было много знаменитостей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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