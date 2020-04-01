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Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

14:39
  • среда
  • 01 апреля 2020

Это снизит финансовую нагрузку на население

Оплачивать услуги ЖКХ россияне смогут без комиссии банкам. Принять соответствующий закон рекомендовал российскому парламенту комитет Госдумы по финансовому рынку. Авторы инициативы – спикер парламента Вячеслав Володин и глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
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"Полностью поддерживая основную идею законопроекта об освобождении физлиц от взимания с них комиссии при оплате услуг ЖКХ, полагаем обсудить конкретные механизмы перераспределения расходов по таким комиссиям между хозяйствующими субъектами", - сказано в заключении комитета.

Внесенный на рассмотрение законопроект предлагает запретить кредитным организациям, банковским платежным агентам и операторам почтовой связи взимать комиссионный сбор с россиян при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. В комитете подчеркивают, что такая мера – в интересах граждан, она приведет к снижению финансовой нагрузки на население, передает РИА Новости.

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