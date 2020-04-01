Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

Это снизит финансовую нагрузку на население

Оплачивать услуги ЖКХ россияне смогут без комиссии банкам. Принять соответствующий закон рекомендовал российскому парламенту комитет Госдумы по финансовому рынку. Авторы инициативы – спикер парламента Вячеслав Володин и глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Полностью поддерживая основную идею законопроекта об освобождении физлиц от взимания с них комиссии при оплате услуг ЖКХ, полагаем обсудить конкретные механизмы перераспределения расходов по таким комиссиям между хозяйствующими субъектами", - сказано в заключении комитета.

Внесенный на рассмотрение законопроект предлагает запретить кредитным организациям, банковским платежным агентам и операторам почтовой связи взимать комиссионный сбор с россиян при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. В комитете подчеркивают, что такая мера – в интересах граждан, она приведет к снижению финансовой нагрузки на население, передает РИА Новости.

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