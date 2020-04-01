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"Всю правду она просила не говорить": гадалка назвала Началовой дату смерти

15:12
  • среда
  • 01 апреля 2020

Это было задолго до госпитализации звезды

Бывшая участница "Битвы экстрасенсов" Дарья Миронова рассказала, что певица Юлия Началова боялась узнать правду о своем будущем. 
Опубликована последняя песня Юлии Началовой

Актриса Марина Орлова, которая сыграла Началову в документальном фильме о покойной певице, рассказала, что около 10 лет назад звезда решила узнать о своем будущем. "Гадалка назвала Юле день и месяц: 16 марта 2019 года. Но не сказала конкретно, что это именно дата смерти, сформулировала как "фатальную дату", - цитирует Орлову kp.ru.

Сама экстрасенс вспоминает, что Началова пригласила ее в загородный дом, который она тогда снимала. Ее дочь еще была грудничком. Миронова общалась с певицей около четырех часов. 

"Карты раскладывали, пили чай. Юлю интересовала не личная жизнь, исключительно карьера. Ей было страшно. Такое ощущение, что она интуитивно чувствовала, что над ней висит какой-то рок. Но не хотела про это слышать. Обратила ли она внимания на даты, которые ей были озвучены? Думаю, что нет", - заявила экс-участница "Битвы экстрасенсов". 

Юлия Началова боялась мрачных предсказаний. По мнению гадалки, певица была слишком мягким и добрым человеком, чтобы добиться большого успеха в шоу-бизнесе. 

"Я предсказывала ей только то, что у нее будет хорошее, а всю правду она просила не говорить. Но бывают вещи, которых нельзя избежать. Это судьба. Но всегда есть нюансы: можно было попробовать что-то изменить. Увы, не получилось", - сказала Дарья Миронова. 

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Архив: Юлия Началова в программе "Мой герой"

 

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