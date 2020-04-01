В России предложили запретить любительскую рыбалку из-за коронавируса

Запрет распространится на Астраханскую и Тверскую области

Любительское рыболовство в Астраханской и Тверской области предлагается закрыть до 20 июня. Такая мера поможет остановить распространение коронавируса, считают авторы проекта приказа, подготовленного в Минсельхозе. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Проект приказа подготовлен в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при осуществлении гражданами любительского рыболовства в границах Астраханской и Тверской областей. Указанным приказом будет установлено по 20 июня 2020 года ограничение на осуществление любительского рыболовства в границах указанных регионов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Поводом для подобной меры, как отмечается, стали обращения губернатора Астраханской области и министерства природных ресурсов и экологии Тверской области.

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