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Живущей в московской клинике девочке нашли замещающую семью

15:28
  • среда
  • 01 апреля 2020

Бумаги оформят после карантина

Новый поворот получила история с девочкой, которая пять лет живет в частном перинатальном медицинском центре. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, ей подобрали замещающую семью.

"После снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы", - сказала Кузнецова. По ее словам, этой ситуацией занимаются профильные специалисты, передает РИА Новости.

Подробнее о живущей пять лет в роддоме девочке смотрите в репортаже "ТВ Центра".

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