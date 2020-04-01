Мужчина с мачете изрезал сотрудника магазина в Москве

Он хотел пронести товар мимо кассы

В Москве неизвестный захотел пронести товар мимо кассы, напал на сотрудника магазина с мачете и серьезно ранил его.

Инцидент произошел в магазине "Магнит" на Селигерской улице. На кадрах, публикуемых telegram-каналом Baza, можно заметить, как охранник подходит к покупателю, а тот замахивается на него мачете и несколько раз ударяет. Затем преступник спокойно покинул магазин. Сейчас его разыскивают.

Пострадавший доставлен в больницу, полиция начала проверку.

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