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Мужчина с мачете изрезал сотрудника магазина в Москве

15:24
  • среда
  • 01 апреля 2020

Он хотел пронести товар мимо кассы

В Москве неизвестный захотел пронести товар мимо кассы, напал на сотрудника магазина с мачете и серьезно ранил его.

Инцидент произошел в магазине "Магнит" на Селигерской улице. На кадрах, публикуемых telegram-каналом Baza, можно заметить, как охранник подходит к покупателю, а тот замахивается на него мачете и несколько раз ударяет. Затем преступник спокойно покинул магазин. Сейчас его разыскивают.

Пострадавший доставлен в больницу, полиция начала проверку.

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