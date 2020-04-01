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Россиян предупредили о новом виде мошенничества из-за коронавируса

15:31
  • среда
  • 01 апреля 2020

Злоумышленники пытаются заполучить данные банковских карт

Россиян предупредили о новом виде мошенничества. Преступники пользуются ситуацией вокруг темы коронавируса, чтобы нажиться на людях.
Полиция дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса

Как пишут "Дни.ру", о новой схеме аферистов рассказал глава Ассоциации развития финансовой грамотности при Центробанке (ЦБ) Андрей Паранич. Он пояснил, как это происходит: злоумышленники звонят от лица авиакомпаний, предлагают вернуть деньги за отмененные из-за пандемии COVID-19 перелеты и пытаются заполучить данные банковских карт.

Информацию о новом виде мошенничества уже подтвердили в Сбербанке, Газпромбанке, "Открытии", банках "Абсолют" и "Зенит". В ЦБ заверили, что постоянно отслеживают ситуацию в сфере кибермошенничества.

Ранее IT-эксперты предупредили россиян об активизации интернет-мошенников, которые отправляют письма на тему коронавируса с целью похитить персональные данные или завладеть деньгами пользователей.

Люди получают электронные письма, якобы отправленные Всемирной организацией здравоохранения. После перехода по ссылке они получают предложение поделиться личной информацией. В результате многие неосторожные пользователи передают свои данные злоумышленникам.

Видео: как выглядят российские города в период карантина

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