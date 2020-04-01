Свадьба "на удаленке": бракосочетание в Северодвинске транслировали в Сети

Гости присутствовали виртуально

Первая виртуальная регистрация брака состоялась в Северодвинске. Молодожены Андрей и Екатерина Буторины транслировали церемонию в Instagram. Решение отметить важное событие без банкетов, родственников и шумных гуляний было принято из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Чтобы все родственники, приятели и знакомые молодоженов смогли посмотреть на одно из самых прекрасных мгновений в жизни каждой семьи, решено было провести трансляцию в интернете. В прямом эфире за регистрацией брака смотрели десятки человек", - сообщили в ЗАГСе Архангельской области. Там отметили, что благодаря технологиям смогли виртуально присутствовать знакомые молодоженов не только со всей Архангельской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Объединенных Арабских Эмиратов и даже США, передает РИА Новости.

Андрей и Екатерина решили заключить брак еще полгода назад. Церемонию сделали виртуальной из-за распространения коронавирусной инфекции. "В свадебное путешествие молодые планируют отправиться летом, когда ситуация с COVID-19 сойдет на нет. Путешествовать планируют только по России, подчеркнули в ЗАГСе.

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