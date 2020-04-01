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Трамп нелепо оправдался перед гибнущими от коронавируса американцами

15:59
  • среда
  • 01 апреля 2020

Президент США признался, что скрывал от народа правду о COVID-19

Президент США Дональд Трамп признался, что он намеренно не сообщал американцам всю правду об опасности коронавируса.

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"Я всё знал. Я знал, что это может быть ужасно. Я знал, что все будет, возможно, хорошо. Я не хочу быть пессимистом", - цитирует главу Соединенных Штатов "Газета.Ru".

Опрошенные изданием Business Insider эксперты в области здравоохранения раскритиковали позицию американского лидера. Они уверены, что, зная подробности, они бы лучше подготовились к пандемии.

Как пишет газета "Известия", Трамп также отметил, что в данной ситуации важно было дать людям надежду - именно поэтому он и скрывал правду о COVID-19. Так американский лидер ответил на вопрос журналиста, не усыпил ли Трамп бдительность американцев своими словами о том, что коронавирус быстро уйдет.

Тем временем в США число умерших пациентов перевалило за три тысячи. Лидирует Америка и по количеству заражённых. В больницах не хватает свободных коек. Средства дезинфекции тоже стремительно заканчиваются. Самолёт российских ВКС с медицинским оборудованием на борту накануне отправился в Штаты.

Впрочем, президент страны не унывает и продолжает искать и положительные моменты в эпидемии коронавируса. По его словам, нынешняя катастрофическая ситуация приучит людей в будущем к полезным бытовым привычкам. Он также предложил американцам брать с него пример. В качестве профилактики глава Белого дома давно отказался от традиционного приветствия за руку в пользу индийского жеста "намасте".

Подробнее о том, как США и другие страны продолжают борьбу с коронавирусом, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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