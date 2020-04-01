Возвращения на родину ожидают 25 тысяч россиян

Данные привели в МИД России

Около 25 тысяч россиян, которые сейчас находятся за рубежом, хотят вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил директор консульского департамента МИДа Иван Волынкин.

"На данный момент таких граждан за рубежом находится порядка 25 тысяч, которые изъявили желание въехать в Россию", - проинформировал Волынкин комитет Совета Федерации по международным делам.

Ранее ситуацию с ожидающими возвращения соотечественниками прокомментировала официальный представитель МИД России. Мария Захарова подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство прилагает все усилия для возвращения сограждан домой.

По словам Захаровой, в МИДе не делают различия между теми, кто находится в Катаре, на Гоа, Фиджи или в других зарубежных странах. Дипведомство работает по всем направлениям, чтобы как можно быстрее вернуть россиян в страну. В то же время, сколько россиян еще может заявить о своем желании вернуться в Россию - пока не известно, отметила Захарова в эфире НСН.

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